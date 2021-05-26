Почему мы не помним себя в младенческом возрасте?

Фундаментальная загадка человеческой природы заключается в том, что мы почти ничего не помним с рождения до раннего детства, хотя за это время узнаем много важной информации.

Об этом пишет Вокруг света, информирует UAINFO.org.

Группа физиологов из Йельского университета показала, что часть мозга, отвечающая за обработку воспоминаний, активна уже у младенцев в возрасте трех месяцев, хотя еще и не полностью сформирована. Эта ключевая область мозга, известная как гиппокамп, обычно требует нескольких лет для созревания, и этот длительный процесс развития часто упоминается как объяснение нашей неспособности вспомнить свое младенчество .

Открытие того, что гиппокамп на самом деле может кодировать воспоминания даже у маленьких детей, бросает вызов всему, что, как мы думали, мы знали о детском мозге. В статье для журнала Current Biology авторы исследования представляют новую теорию, предполагающую, что маленькие дети способны к «статистическому обучению», но еще не могут формировать эпизодические воспоминания.

Статистическое обучение относится к способности распознавать, понимать и прогнозировать закономерности, которые помогают нам разобраться в свойствах окружающей среды. Эпизодическая память включает в себя вспоминание о конкретных событиях. Ранее предполагалось, что способность к статистическому обучению возникает только после развития эпизодической памяти , но авторы исследования говорят, что их результаты противоречат этой гипотезе.

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи просканировали мозг 17 младенцев в возрасте от трех месяцев до двух лет, наблюдавших при этом две отдельные серии изображений. Одна из этих серий состояла из случайных, несвязанных изображений, а другая содержала изображения, которые появлялись в структурированной последовательности с четким шаблоном, который можно было изучить.

Результаты показали, что у всех младенцев, независимо от того, насколько был развит их гиппокамп, его активность увеличилась после наблюдения за структурированной последовательностью изображений.

Исследователи пришли к выводу, что возраст и размер гиппокампа не влияют на способность мозга к статистическому обучению. Они также обнаружили, что активность, вызванная наблюдением за структурированными изображениями, происходила преимущественно в передних областях гиппокампа, которые обычно не связаны с формированием эпизодической памяти. По мере роста мозга в течение первых нескольких лет жизни задний гиппокамп значительно расширяется. Считается, что именно эта область мозга отвечает за эпизодическую память.

Таким образом исследователи приходят к выводу, что статистическое обучение может происходить внутри самого гиппокампа, минуя схемы эпизодической памяти. При этом, гиппокамп может поддерживать статистическое обучение младенцев еще до того, как он сможет поддерживать их эпизодическую память. Иными словами, даже если мы в дальнейшей жизни не можем вспомнить наши ранние детские переживания в виде образов, они, тем не менее, фиксируются нашим мозгом в дообразном виде, так, чтобы мы могли обучаться на них.