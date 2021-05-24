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Ученые выяснили, чем грозит частое употребление красного мяса

  7   0 24.05.2021, 01:07 | Новости, Общество
Ученые выяснили, чем грозит частое употребление красного мяса

Стоит сократить его употребление.

Употребление красного мяса повышает риск развития рака кишечника. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, передает УНН.

Ученые проводили исследования в течение шести лет. Специалисты собирали данные 500 тыс. пациентов.

По результатам исследования выяснилось, что риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и меньше.

Отмечается, что среди пациентов, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет, было зафиксировано 2609 случаев рака кишечника.

Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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