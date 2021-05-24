Volkswagen показал концепт «заряженного» электрического хэтчбека

Глава Volkswagen Ральф Брандштеттер представил концепт Volkswagen ID.X, на базе которого создадут «заряженный» электрический хэтчбек. Это будет полноприводный электромобиль.

По словам Брандштеттера, серийный Volkswagen ID.X не будет полностью копировать свой концепт. Он возьмет от него только лучшие идеи.

Эта новинка построена на универсальной электрической платформе MEB. Она получила два электромотора общей мощностью 329 лошадиных сил, а емкость аккумулятора варьируется от 62 кВтч до 82 кВтч. Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 секунды. Кроме того, у этого электромобиля есть режим Drift, как у нового Golf R.

Концепт ID.X создан на базе стандартного Volkswagen ID.3. У него более спортивный дизайн и современный салон с новейшими технологиями.

«Заряженный» электрический хэтчбек станет самой легкой моделью в электрическом семействе ID. Он весит на 200 кг меньше, чем Volkswagen ID.3.

autonews.ua

