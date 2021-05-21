Зеленский в катастрофической близости от того, чтобы искренне признать себя лучшим президентом Украины всех времен и поколений – Кочетков

"Зеленский 2.0 - Впечатление двойственное. Первая - эмоциональная - реакция на пресс-конференцию президента Зеленского. Форма, то есть, декорации представляются ему и его окружению куда более важными, чем содержание. И это уже навсегда", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"На сегодня Владимир Зеленский убежден, что освоил профессию президента. И ему уже очень нравится работать президентом. Нравится, что всякие «большие» люди хотят с ним о чем-то договариваться. Нравится, что он может вмешиваться в любой процесс в стране. Нравится, что последним аргументом в любом вопросе - политическом, юридическом, экономическом - становится царская фраза «Я так считаю». Он в катастрофической близости от того, чтобы искренне признать себя лучшим президентом Украины всех времен и поколений.

Логика президента еще более путанная, чем его речь. Например, президент объясняет, что уволил Владислава Криклия потому, что у того катастрофа в морских портах и Укрзализнице. Но тут же дополняет, что катастрофу устроили, конечно же, попередники. А Криклий просто два года пользовался этой катастрофой в интересах нынешней власти? И напоследок оказывается, что допустившего катастрофу Криклия назначат на новую ответственную должность. И каждому тут же становится понятно, что речь не про объективные показатели работы министерства, а чисто о контроле за финансовыми потоками.

Или еще один пассаж: в конфликте Дениса Шмыгаля и Максима Степанова президент, по собственному заявлению, встал на сторону премьера, то есть, начальника. А в конфликте Максима Степанова и его зама Виктора Ляшко тот же президент встал на сторону Ляшко, то есть, подчиненного. Объективность и системность на марше... Вопрос «А по какому закону он вообще может вставать на чью-то сторону в исполнительной власти?» президенту в голову не приходит.

И последнее: головушка закружилась не только у Зеленского. В частности, его первый помощник Сергей Шефир, обиженный тем, что «Схемы» вытаскивают наружу его контакты с Ринатом Ахметовым, там же, на прессухе (!), запретил журналистам себя снимать. Разумеется, журналисты сняли и выложили этот эпизод в сеть. Вот зачем так подставляться? Или короны сжали мозги так, что те вытекли?", - завершает политолог.