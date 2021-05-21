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Віктор Таран: Косоворотка, як політтехнологія Зеленського

  4   0 21.05.2021, 14:01 | Новости, Политика
Віктор Таран: Косоворотка, як політтехнологія Зеленського

"Для того аби відволікти увагу суспільства від наболілих проблем, перевівши увагу на малозначущу тему у політтехнологів є один давній перевірений прийом. Суть його полягає у наступному. На першому етапі технологи спершу створюють штучний інформаційний привід. На другому - маніпулятивну концентрують на ньому увагу громадян і журналістів. Так от, здається вчора технологи Банкової проробили цей трюк", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"Для цього вони вчора спершу створили абсолютно штучний інформаційний привід, коли у День Вишиванки зробили фотографію Зеленського у сорочці, яка нагадує російську косоворотку.

По друге, створили довкола нього інформаційну бучу. При цьому вони використовували свої кишенькові ЗМІ та лояльних блогерів. Переконаний, це зроблено свідомо. Адже маючи величезний штат дизайнерів і стилістів можна було підібрати прекрасну автентичну вишивану сорочку.

Сорочку, яка б з одного боку відповідала всім українським традиціям, а з іншого не носила такий відвертий провокативний орнамент.

І маю визнати - технологія вдалась. Слідкуйте за руками маніпуляторів з Банкової. Пост Зеленського з «косовороткою» з'являється в Інстаграмі рівно о 12 годині.

І під час прес-конференції присвяченій другій річниці інавгурації Зеленського ЗМІ та соціальні мережі починають обговорювати не прес-конференцію Зеленського, не те що він говорить, не результати його дворічного керування, а - його одяг.

«Косоворотка» - обурювались націоналпатріоти. «Не все так однозначно,» відповідали прихильники президента. Цей орнамент з'явився наприкінці 19 століття на території України. «Так цей орнамент з'явився на територіях компактного проживання переселенців з Росії!» продовжували патріоти, обурюватись патріоти. «Але ж ми єдині українці - какая разница!» відповідали прихильники Президента.

Така ситуація призвела до парадоксальної ситуації. Частина громадян, які критикують Зеленського за корупцію та помилки в державному управлінні (Борислав Береза, Мирослава Барчук тощо) стали на його захист.

В результаті противники Зеленського теж посварились між собою. Як бачимо - своєї мети Банкова досягнула. Суспільство сконцентрувалось до обговорення абсолютно не вагомої теми.

Націоналпатріоти та прихильники Зеленського черговий раз пересварились між собою, переконавшись у взаємній неадекватності.

Зеленський зробив все по класиці - розділяй і володарюй. Натомість суспільство не обговорює більш важливі теми, на які Зеленський не дав відповіді. Чому на прес-конференції у Зеленського не розпитали про провалену операцію з вагнерівцями? Куди пропав суддя Чаус? Чому економіка України падає п'ятий квартал підряд? Де обіцяні вакцини? Чому на Сході триває війна? Чому Зеленський відмовляється назвати Путіна і Росію ворогом? І таких чому - дуже багато.

І до тих пір, поки суспільство та журналісти замість того аби питати у влади звіт за провалені реформи обговорюватимуть національні особливості вишиванок і косовороток, на Банковій спокійно готуватимуться до другого терміну Президенства Зеленського. Підготовку до якого він вчора де-факто анонсував", - завершує політолог.

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