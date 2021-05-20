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Українець Михайло Романчук став чотириразовим чемпіоном Європи

  5   0 20.05.2021, 10:57 | Новости, Спорт
Українець Михайло Романчук став чотириразовим чемпіоном Європи

24-річний українець Михайло Романчук завоював золоту медаль у плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що проходить у Будапешті.

Нашому співвітчизнику не виявилося рівних на дистанції 1500 метрів вільним стилем - причому Михайло показав найкращий час як у кваліфікації (14:52.07 сек.), так і в фіналі (14:39.89 сек.). Причому у вирішальному запливі українець випередив італійця Грегоріо Палтріньєрі, який фінішував другим, більш ніж на три секунди, а його співвітчизника Доменіко Асеренцу, що став третім, - на 14,5 секунди, інформують Факти.

«Я дуже задоволений цим результатом, особливо тому, що два роки не плавав на 1500 метрів. Я дуже задоволений цим, ми виконали велику роботу, але ще багато чого доведеться зробити, щоб бути найкращими в цій сфері», - поділився своїми емоціями Романчук після свого тріумфу з прес-службою турніру.

Додамо, що це «золото» стало для уродженця Рівного четвертим у кар'єрі на європейських першостях. Раніше він став найсильнішим на дистанції 1500 метрів на ЧЄ-2017 на короткій воді в Копенгагені, а в 2018-му завоював дві нагороди найвищого ґатунку в Глазго на дистанціях 400 та 800 метрів вільним стилем.

Примітно, що тепер у сім'ї Романчук-Бех і чоловік, і дружина - чемпіони Європи. Як уже було сказано, Михайло став чотириразовим володарем «золота» європейської першості, а Марині не виявилося рівних у польському Торуні-2021

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