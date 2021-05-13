Люди не сприймають ринок землі, бо будуть обдурені, – провідний соціолог. ВІДЕО

Олексій Антипович

Громадяни України бояться, що землю скуплять іноземці, а самі люди будуть обдурені. Саме це є однією з основних причин, чому дві третини виборців на "земельному референдумі" проголосують проти розпродажу землі, який нині втілює влада.

Про це під час круглого столу "Ставлення українців до ринку землі" повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, інформує UAINFO.org.

"Я є соціологом і відстоюю точку зору людей. За оцінками наших громадян основна проблема земельної реформи в тому, шо люди знову будуть обдурені. Ось дослівно, не підбираючи слів й не змінюючи формулювання, я називаю, чому люди не сприймають власне ринок землі. Будуть обдурені", - сказав соціолог.

Нагадаємо, так званий "ринок землі" має запрацювати вже із 1 липня 2021 року. Нещодавно ухвалені голосами монобільшості зміни до Земельного кодексу дозволили продавати українську землю іноземцям, скасували заборону на продаж особливо цінних земель та надали переважне право на купівлю землі особам, які збираються займатися видобутком корисних копалин.

"Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка єдина не дала жодного голосу за жоден "земельний" закон, нині опікується організацією всеукраїнського референдуму на захист землі. Команда Тимошенко вже відкрила спеціальну гарячу лінію та призначила на 22 травня збори ініціативної групи, яка вже налічує понад 12 тисяч людей.

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