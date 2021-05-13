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Киевский метрополитен попросил Кличко и Киевсовет повысить цену на проезд. "Киевпасстранс" тоже жалуется на убытки

  10   0 13.05.2021, 16:25 | Новости, Общество
Киевский метрополитен попросил Кличко и Киевсовет повысить цену на проезд. "Киевпасстранс" тоже жалуется на убытки

Профсоюзы Киевского метрополитена и Киевпасстранса обратились к мэру столицы Виталию Кличко и Киевсовету с просьбой повысить стоимость поездок. Такая необходимость возникла из-за снижения пассажиропотока на фоне карантина и пандемии, сообщается в письме, обнародованном на странице КП Киевский метрополитен в Facebook.

Указано, что предприятие видит два пути решения ситуации с нехваткой средств на зарплаты работникам. Первый - поддержка метрополитена из городского бюджета в сумме 1 млрд 514 млн гривен. Второй - пересмотр действующего тарифа на поездку в 8 гривен.

"Прошлый год предприятие закончило с убытком в 1 млрд 175 млн гривен. По прогнозу финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн", - говорится в письме.

В метрополитене утверждает, что плановая экономическая обоснованность перевозки одного пассажира составляет 20,04 гривен, а экономически обоснованная - 21,05 гривну. В последний раз тариф в коммунальном транспорте менялся в 2018 году.

"Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия, стабильных перевозок пассажиров и своевременной оплаты труда специалистам. В противном случае, отсутствие средств для оплаты поставщикам (в том числе за энергоносители) грозит отключением и штрафными санкциями", - указано в письме.

Кроме того, в «Киевпасстрансе» заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальная зарплата - в 1,75 раза, пишет Громадське

По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 год составляют: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой.

Там также жалуются на острый дефицит кадров из-за отставания средней зарплаты своих работников от средней зарплаты в Киеве.

Корреспондент

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