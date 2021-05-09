Медики рассказали, сколько клетчатки нужно есть ежедневно

Клетчатка (или пищевые волокна) - это сложный углевод, который наш организм получает из большинства растительных продуктов.

Об этом сообщает Курс.

Есть два типа клетчатки, растворимая и нерастворимая, обе по своему важны:⠀

Растворимая - она, как губка, поглощает воду и превращается в нашем кишечнике в желе. Она снижает уровень «плохого» холестерина, снижает уровень сахара в крови, размягчает плотный стул, а жидкий делает оформленным, является пищей для хороших бактерий.⠀

Нерастворимая - это грубые волокна. Она не впитывает воду и выводится из организма в неизменённом виде. Она стимулирует сокращения кишечника, улучшает перистальтику, обеспечивая ежедневный мягкий стул.⠀

А еще клетчатка помогает снизить вес. Потому что в ней мало калорий, при этом она медленно усваивается и обеспечивает надолго чувство сытости.⠀

По данным ВОЗ норма клетчатки для всех в среднем 28 граммов.

Что на деле? А на деле многие из вас не съедают и половины.⠀

Как увеличить количество клетчатки?

1. Пользуйтесь правилом «здоровой тарелки» - это значит, что в каждой вашей тарелке должно быть 50% овощей и фруктов.⠀

2. Увеличивайте количество клетчатки постепенно, чтобы с непривычки не было метеоризма, нарушения стула и болей в животе. Начните с завтрака. Через несколько дней измените обед, и так далее.⠀

3. Ешьте больше бобовых (если хорошо переносите)Фасоль, чечевица, маш, нут и так далее. Не забывайте замачивать, так вкуснее и быстрее приготовится, и снизит нагрузку на кишечник.

4. Делайте перекусы - фруктами, овощным салатом, держите под рукой контейнер с сухофруктами (много клетчатки в кураге, черносливе, финиках, инжире, персиках) и орехами.

5. Не снимайте кожуру с овощей и фруктов, особенно если они «свои» или с фермерского хозяйства. Кроме клетчатки, кожура также содержит очень много витаминов и антиоксидантов, особенно яблоки и красный виноград.

6. Добавляйте в салат или готовое горячее семена льна, кунжут.