Фьюри: У Кличко не было не единого шанса со мной

"Цыганский король" отметил силу украинского боксера.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился воспоминанием о поединке против Владимира Кличко.

По словам британца, у украинского боксера не было шансов на положительный для себя исход.

"Кличко обладал хорошими боксерскими навыками и работой ног. Он был хорош во всем. Но я всегда говорил, что бокс - это для молодых парней. Дедушки не могут победить молодых бойцов, какими бы хорошими они себя ни представляли. Они никогда не побьют молодого и активного бойца.

Я уверен, что у Кличко не было ни единого шанса в бою со мной. Если говорить честно, это был односторонний поединок", - сказал Фьюри в подкасте No Passion, No Point.

Напомним, в 2015 году Фьюри одержал победу над Кличко, прервав доминирование украинского спортсмена.

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