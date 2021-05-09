Fiat показал концепт своего нового маленького кроссовера

Компания Fiat показала концепт Project 363, на базе которого планируют построить новый субкомпактный кроссовер. Эта новинка будет относиться к B-сегменту.

Новый итальянский кроссовер построен на платформе MLA. Итальянцы утверждают, что новая платформа обеспечит большую производительность, надежность и комфорт, что должно привлечь покупателей.

Каким двигателем будет оснащаться этот маленький кроссовер - официально пока не известно. По слухам, он получит трехцилиндровый 1,0 л бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента. В базовой комплектации может быть 1,3 л бензиновый двигатель мощностью 109 л.с. и 239 Нм крутящего момента, который работает вместе с коробкой передач CVT.

Fiat пока не решил, как будет называться его новый субкомпактный кроссовер. Он предложил сделать автолюбителям собственный выбор из трех названий - Tuo, Domo и Pulse. За какое название отдадут больше всего голосов, такое и выберут для этой новинки.

autonews.ua