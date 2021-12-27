Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

03:05

Жители Лондона массово бегут от пандемии за город

02:06

Сенченко - о Ломаченко: Должен был быть флаг Украины у него на плечах

01:07

Медики объяснили, почему нельзя пить на голодный желудок и как минимизировать вред алкоголя

00:08

В январе 2022 года дебютирует концепт Chrysler Airflow

23:03

Большинство британцев жалеет о выходе из ЕС

22:04

Мировая экономика в 2022 году впервые превысит 100 триллионов долларов, - исследование

21:32

"Эвертон" в ближайшее время объявит о трансфере Миколенко

21:05

Ученые показали главную опасность мутировавшего штамма коронавируса

20:33

Берлин и Вашингтон по-разному оценивают угрозу вторжения России в Украину, - СМИ

20:06

Полиция задержала жителя Днепра, "заминировавшего" Раду

19:34

Гвардиола: Мы не будем покупать нападающего

19:07

Военные Мьянмы окружили и обстреляли деревню: погибли десятки жителей

18:35

Глава ЕС о России: хотим хороших отношений, но она должна прекратить провокации в Украине

18:08

На Донбассе в результате обстрела ранен военный

17:36

Запад может использовать "предложения" РФ для создания угроз в соседних странах, - Путин

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Сенченко - о Ломаченко: Должен был быть флаг Украины у него на плечах

  13   0 27.12.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Сенченко - о Ломаченко: Должен был быть флаг Украины у него на плечах

Украинец считает, что Ломаченко мог праздновать победу над Комми с двумя флагами.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко прокомментировал ситуацию с флагом вокруг украинца Василия Ломаченко.

Инцидент произошел после победы Василия над Ричардом Комми, когда он праздновал триумф с флагом родного города Белгород-Днестровского, а не Украины.

"Как-то я уже делился мнением на эту тему. Я считаю, что если ты выходишь на международную арену... Это же не чемпионат Украины, где каждый свой город представляет.

Это же бой за звание чемпионат мира, где мы представляем свою страну. Однозначно, у него должен был быть флаг Украины на плечах. Но он патриот не только Украины, он любит свой город и это я поддерживаю.

Но могли бы взять флаг города и флаг страны. Не знаю, возможно кто-то из команды этот момент пропустил. Но я считаю, что флаг Украины должен был быть, ну или должно было быть два флага", - сказал Сенченко в интервью YouTube-каналу Два Боковых.

Фото Getty Images

Лента статей

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (647)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]