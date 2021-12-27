Сенченко - о Ломаченко: Должен был быть флаг Украины у него на плечах

Украинец считает, что Ломаченко мог праздновать победу над Комми с двумя флагами.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко прокомментировал ситуацию с флагом вокруг украинца Василия Ломаченко.

Инцидент произошел после победы Василия над Ричардом Комми, когда он праздновал триумф с флагом родного города Белгород-Днестровского, а не Украины.

"Как-то я уже делился мнением на эту тему. Я считаю, что если ты выходишь на международную арену... Это же не чемпионат Украины, где каждый свой город представляет.

Это же бой за звание чемпионат мира, где мы представляем свою страну. Однозначно, у него должен был быть флаг Украины на плечах. Но он патриот не только Украины, он любит свой город и это я поддерживаю.

Но могли бы взять флаг города и флаг страны. Не знаю, возможно кто-то из команды этот момент пропустил. Но я считаю, что флаг Украины должен был быть, ну или должно было быть два флага", - сказал Сенченко в интервью YouTube-каналу Два Боковых.

Фото Getty Images