Жители Лондона массово бегут от пандемии за город

Больше половины покупателей продали свое жилье в столице, чтобы купить недвижимость за его пределами.

Пандемия коронавируса заставила лондонцев как никогда активно искать жилье, где они могли бы с комфортом проводить время и одновременно работать удаленно, пишет газета Guardian, ссылаясь на данные исследования агентства недвижимости Hamptons.

В 2021 году жители Лондона купили более 112 тысяч домов за пределами столицы. Это максимальный показатель с 2007 года и на 62 процента больше, чем в 2020 году.

А суммарная стоимость жилья, приобретенного лондонцами в текущем году за пределами столицы, достигла 54,9 миллиарда фунтов стерлингов, что является рекордом.

Как показывает исследование, жители Лондона стали покупать жилье дальше от центра города: в 2021 году среднее расстояние между приобретаемой недвижимостью и центром столицы составило примерно 55 километров, что на десять километров больше, чем годом раньше.

При этом больше половины (57 процентов) покупателей продали свое жилье в Лондоне, чтобы купить недвижимость за его пределами.

Средняя цена на жилье в Великобритании выросла с 450,5 тысячи фунтов в 2020 году до 487 тысяч фунтов - в нынешнем, отмечается в исследовании.

korrespondent.net