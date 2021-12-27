Медики объяснили, почему нельзя пить на голодный желудок и как минимизировать вред алкоголя

Перед употреблением алкоголя следует съесть что-то углеводное.

Едва ли не каждый слышал совет - «Не пей не голодный желудок». Но почему лучше перед употреблением алкоголя хорошо поесть? О том, зачем нам еда перед выпивкой рассказали медицинские эксперты, передает 24 Канал.

Если не употреблять пищу перед питьем, алкоголь будет слишком быстро всасываться. Поэтому опьянение наступает быстрее, как и его последствия - похмелье и плохое самочувствие.

Пища становится катализатором для алкоголя и помогает снизить неприятные ощущения после его употребления.

Как происходит всасывание алкоголя

Алкогольные напитки, которые мы употребляем, содержат этиловый спирт, поглощаемый кровеносными сосудами и желудком. Больше алкоголя приходится расщепить тонкому кишечнику, а впоследствии - печени.

Органы, имеющие повышенное кровоснабжение, то есть мозг и легкие, скорее переваривают алкоголь, поэтому наступает опьянение.

По исследованию BGSU, 10% всего употребленного алкоголя выходит из организма через пот - именно поэтому после веселого вечера мы можем не очень приятно пахнуть. Когда выпивка попадает в тело, оно автоматически хочет избавиться от вредного вещества - вы чувствуете тепло уже после первых глотков и можете попотеть.

Остальную часть алкоголя берет на себя печень - фермент алкогольдегидрогеназа, который она имеет, расщепляет крепкие напитки на другие химические вещества. После этого они выводятся из организма с помощью почек - замечали, как после нескольких бокалов хочется в туалет? Это организм быстро лишается излишнего с помощью метаболизма.

Почему нельзя пить на голодный желудок

Скорость всасывания алкоголя зависит от многих факторов. Среди них:

- Пол.

- Возраст.

- Иммунитет.

- Восприятие алкоголя.

- Заболевания.

Однако независимо от этих факторов, быстрее всего алкоголь впитывается, когда его выпили натощак. По словам Алекса Патона, врача-консультанта из Оксфордшира, уровень алкоголя в крови достигает пика примерно через 1 час после употребления голодным желудком. Особенно это выражено, когда содержание спирта в алкоголе составляет 20 - 30%.

Также на опьянение влияет тип алкоголя. Газированные напитки - шампанское, сидр или коктейли со сладкой водой повышают усвоение алкоголя в организме.

Еда помогает задерживать всасывание алкоголя - особенно на это влияют углеводы. Уровень алкоголя, употребленного после еды, повышается на четверть медленнее, чем спирт, употребленный натощак.

Сытый организм при расщеплении буквально отвлекается на продукты, которые вы употребили, и замедляет метаболизм, чтобы успеть расщепить все - и алкоголь, и пищу.

Воздействие пищи на организм

При недостатке пищи в организме все его силы идут на расщепление алкоголя, что ускоряет негативные последствия веселого времяпрепровождения - похмелье, тошноту и плохое самочувствие. Кроме того, из-за быстрого опьянения также быстро ухудшаются мыслительные способности и координированные движения.

Похмелье, вызванное алкоголем натощак, может длиться дольше обычного - может ухудшиться качество сна, появиться чувствительность к свету и чрезвычайная жажда.

Как можно заменить пищу перед употреблением крепких напитков

Если нужно увеличить время поглощения организмом алкоголя, лучше все же что-нибудь перекусить. Желательно съесть немного углеводов, например рис. Если нет возможности пообедать до того, можно перекусить уже при употреблении алкоголя.

Если возможности поесть вообще нет, эксперты рекомендуют разбавить свой напиток водой или соком - чтобы безалкогольная жидкость замедляла метаболизм. Это может дать организму время усвоить алкоголь в небольших количествах.