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Зубов: Если не страх, то что движет Путиным, заставившим Лаврова послать в Брюссель и Вашингтон чудной текст проекта договора?

  8   0 21.12.2021, 15:00 | Новости, Политика
Зубов: Если не страх, то что движет Путиным, заставившим Лаврова послать в Брюссель и Вашингтон чудной текст проекта договора?

Все последние годы, как только я оказываюсь в странах НАТО или благоденствующих под зонтиком НАТО (Швеция, Финляндия, Австрия, Швейцария, Кипр) я ощущаю себя в полной безопасности, а вот когда я возвращаюсь в Россию, это чувство исчезает уже на паспортном контроле в аэропорту. Судя по тому, что очень многие мои соотечественники переместились в страны НАТО надолго, я в своих чувствах не одинок. Богато можно сейчас жить и в России. Безопасно - нет. Поэтому миллионы людей уехали из России в страны НАТО и единицы приезжают из стран НАТО в Россию на ПМЖ.

Об этом на своей странице в Facebook пишет российский историк и политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов, информирует UAINFO.org.   

О какой безопасности России говорят Кремль и Смоленская площадь, требуя гарантий от НАТО? Если гражданам России в России небезопасно, тревожно, страшно, может быть лучше соединить Россию с континентом безопасности - с НАТО. Самим проситься в НАТО столь же настойчиво, как просится Украина. Путин когда-то, в начале своего принципата, не исключал вступление России в НАТО, видя в этом гарантированный залог стабильного и безопасного развития нашей страны. Только он ждал, что Россию будут приглашать в НАТО с особыми поклонами и реверансами, не как "какую-то" Черногорию или Болгарию, которые принимаются из милости. Откуда это желание особенной почтительности - от комплекса неполноценности или от обиды за державу? Скорее всего - и то, и другое. И первое, как результат второго.

Но, кстати говоря, тогда, в начале 2000-х, я возвращался в Россию из стран НАТО без страха.

В чем причины нынешнего ультиматума Кремля? Дипломатически невозможного, по форме - грубого, по последствиям - бесплодного - настоящие переговоры о важном ведутся без огласки, предполагая уступки, компромиссы. 

Может быть г-н Путин действительно боится НАТО? Вряд ли. Тогда бы его дети и внуки не рождались и не жили там, там бы он не хранил свои капиталы, не строил уютные дворцы, и его друзья и домочадцы не поступали бы подобным с ним образом. Поэтому ясно - Путин НАТО не боится. Он отлично знает, не хуже меня, что НАТО на Россию нападать не будет и если вновь, как 20 лет назад, попросится в НАТО, то Россию скорее всего в конце-концов примут. Слишком важна наша страна для НАТО в системе глобальной безопасности, чтобы пренебрегать ею.

Но если не страх, то что движет г-ном Путиным, заставившим г-на Лаврова послать в Брюссель и Вашингтон чуднОй текст проекта договора? Желание иметь casus belli для захвата Украины? - гарантий, мол, не дали - будем сами себе создавать гарантии на послесоветском пространстве. Чуть вероятней, но тоже очень сомнительно. Если в Кремле не вовсе сошли с ума, то понимают, что война с Украиной на 95% приведет к краху путинского режима и на 100% лишит его всех сладких чудес личного пользования в странах того же Североатлантического союза. Нынешние правители слишком трусливы, чтобы так рисковать, а народ России слишком разочарован во власти, чтобы поддержать ее в новой авантюре.

Г-н Путин так часто обвиняет президента Горбачева, что он за так отдал НАТО страны Варшавского договора и Балтийские республики, что можно подумать, он юридически оформленным текстом о нераспространении НАТО на Восток хочет показать и своим сатрапам, и всему миру, да и самому президенту СССР, дай Бог ему здоровья, что он, Путин, мудрее и безмерно сильнее последнего правителя распавшейся тридцать лет назад страны.

Но ведь ясно же, что таких юридических гарантий Путину никто не даст ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Никогда. Можно было тихо договориться о чем-то подобном и, возможно, такие договоренности уже есть - ведь не принимают же в НАТО ни Грузию, ни Украину, хотя в 2008 году и открыли процесс подготовки к принятию. Теперь же громкие крики из Москвы разрушили все тихие договоренности, если они и были. 

Скорее всего этот ультиматум России с её 2% мирового ВВП, обращенный к НАТО с половиной мирового ВВП, есть исключительно и полностью результат клинической истерики от застарелых комплексов неполноценности и обиды, от страха за себя любимого. Лучший друг уже бегал с автоматом в таком истерическом страхе и говорил невозможные глупости. Вот теперь и Кремль отличился.

В истерическом припадке бьют посуду и говорят такое, что потом на долго разрушает отношения. Тут под удар поставлен и Северный Поток и, что самое главное, репутация Кремля перед собственными гражданами и миром. В истерике перестают понимать действительные пользы и действительный вред от своих действий. Г-н Путин и его друзья построили такую систему единовластья в России, что истерике "первого" никто не решится противиться в аппарате, "Думе", "Госсовете". 

Но вот НАТО отвергает объявленные urbi et orbi абсурдные требования о нераспространении на Восток, противоречащие и уставу Альянса (10 статья) и Хельсинкским соглашениям - что дальше? Воевать страшно, еще страшней в тысячу раз, чем ездить по Москве без охраны. Останется одно - утереться и в результате, как говорят на Востоке, потерять лицо. А потом собирать разбитые тарелки и идти в лавку за клеем "Момент", сделанным, кстати, тоже по лицензии страны НАТО. Вот тебе и гарантии безопасности...

Печальный итог 2021 года.

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Андрей ЗУБОВ

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