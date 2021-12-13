Усик: Хотел бы отбоксировать на стадионе в Киеве

Украинец хочет провести бой на родине.

Чемпион IBF, WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что намерен провести бой в Украине.

"Я не знаю, с кем буду драться дальше. Я думаю, что все будет происходить там, где больше будет денег, потому что это бизнес. Понятно, что от нас очень многое зависит, но все крутится, люди вкладывают деньги.

Если бы я выбирал, то обязательно хотел бы порадовать свою публику и отбоксировать на стадионе в Киеве", - сказал Усик в интервью FightHype.

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