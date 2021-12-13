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Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться к нему

  8   0 13.12.2021, 04:13 | Новости, Культура
Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться к нему

Канье Уэст заявил о желании вернуть Ким Кардашьян во время совместного концерта с Дрейком.

Американский рэпер Канье Уэст вновь попросил телезвезду Ким Кардашьян вернуться к нему, передает rusjev.net.

О своем желании вернуть Кардашьян он заявил во время совместного благотворительного концерта с Дрейком, который прошел в Лос-Анджелесе. Хип-хоп-артист исполнил песню Runaway и дважды повторил строчки: «Мне нужно, чтобы ты бежала ко мне прямо сейчас». Затем он добавил: «Если говорить точнее, Кимберли». Зал отреагировал на его слова криками.

Ранее во время службы в одной из церквей Лос-Анджелеса музыкант уже говорил о желании помириться с Кардашьян. «Я делаю все, чтобы быть рядом. Я пытаюсь выразить это наиболее здраво - я должен вернуться домой. Потому что если враг может разделить Кимйе (Ким и Йе, Канье Уэст ранее официально сменил имя на Йе и отказался от фамилии ), то появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв - это нормально. Но когда бог воссоединит Кимйе, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв, травму», - отметил рэпер.

Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале этого года после семи лет брака. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.

 

 

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