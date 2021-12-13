США разрабатывают контрмеры против России на случай вторжения в Украину

Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия предпримет агрессию.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает NBC.

"Президент Джо Байден ясно сказал президенту Владимиру Путину, и я ясно говорил это министру Сергею Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", - заявил он.

При этом он добавил, что главы МИД G7 на встрече в Ливерпуле продемонстрировали решимость противостоять российской агрессии.

"Мы ясно заявили, что будут огромные последствия, если Россия решит возобновить агрессивные действия против Украины", - добавил Блинкен.