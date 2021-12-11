"Реал" намерен отдать Азара зимой в аренду

Бельгиец не готов покидать стан "сливочных".

"Реал" намерен расстаться с вингером Эденом Азаром. Об этом сообщает издание As.

Мадридский клуб рассмотрит любое предложение по бельгийцу. В "Реале" осознают, что Азар не вернется на тот уровень, который демонстрировал в "Челси".

"Сливочные" с удовольствием отдадут бельгийца в аренду, если получат такое предложение. "Реал" надеется, что случае если Азар хорошо отыграет половину сезона, то сможет летом вернуть в клуб.

Отметим, что существует проблема, из-за которой игрок не хочет покидать команду зимой. Скоро в его семье родится пятый ребенок, и Азар хочет, чтобы это произошло в Испании.

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