США все еще наблюдают наращивание военных РФ у границы с Украиной, - Пентагон

Ситуация у границ Украины не меняется после онлайн-саммита президентов США и России. Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем наблюдают скопление военнослужащих Российской Федерации.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, Пентагон в течение последних двух недель отмечает увеличение военных России у границы с Украиной.

"Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной. Мы продолжаем видеть их увеличение последние дни и недели.", - заявил пресс-секретарь Пентагона.