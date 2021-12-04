"Ньюкасл" готов сделать Лингарда самым высокооплачиваемым игроком команды

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может продолжить карьеру в Ньюкасле.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард является приоритетной трансферной целью "Ньюкасла".

"Сороки" рассчитывают заполучить 28-летнего уже в январе и сейчас ведут переговоры с представителями игрока, у которого будущим летом истекает контракт с манкунианцами.

По информации The Times, "Ньюкасл" предложил Лингарду контракт на 4,5 года и самую высокую заработную плату в клубе. Отмечается, что "сороки" готовы платить игроку сборной Англии существенно больше 100 тысяч фунтов в неделю, которые сейчас получает самый высокооплачиваемый футболист в команде Мигель Альмирон.

В текущем сезоне Лингард провел в составе "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах 11 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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