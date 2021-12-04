Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:33

Штамм "Омикрон" мог мутировать с помощью вируса простуды, - ученые

20:06

Киевскую экс-чиновницу подозревают в присвоении более полмиллиона гривен

19:34

"Ньюкасл" готов сделать Лингарда самым высокооплачиваемым игроком команды

19:07

У Эрдогана заявили о готовности организовать переговоры Зеленского с Путиным

18:35

В России назвали дату переговоров Байдена и Путина

18:08

На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

17:36

Франция работает со странами ЕС над открытием совместной миссии в Афганистане, - Макрон

17:00

В пожаре на Днепропетровщине погиб мужчина

16:37

"Тоттенхэм" намерен переманить нападающего "Барселоны"

16:01

Российский МИД ответил на раскрытие западными СМИ планов вторжения в Украину

15:38

Вторжение России вызовет до 5 млн украинских беженцев в Европу, - Резников

15:02

В Мали боевики обстреляли автобус, погибли более трех десятков человек

14:30

Вторжение в Украину в три этапа: Bild показал сценарии, которые "на столе у Путина"

14:03

Суарес сообщил, почему Месси не может адаптироваться в "ПСЖ"

13:31

На Одессчине мужчина зарезал односельчанина и спрятал тело в диван

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

У Эрдогана заявили о готовности организовать переговоры Зеленского с Путиным

  10   0 04.12.2021, 19:07 | Новости, Политика
У Эрдогана заявили о готовности организовать переговоры Зеленского с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. У турецкого лидера отметили, что у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и Москвой.

Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, сообщает агентство Anadolu.

"Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - сказал Калын в интервью изданию.

По его словам, у Турции сложились хорошие отношения как с Украиной, так и Россией. Он также отметил, что Анкара не одобряет и не поддерживает какой-либо конфликт между Киевом и Москвой.

"Многие западные страны не имеют конструктивных прямых отношений с Россией, но Турция обладает этой особой позицией", - добавил представитель Эрдогана.

Лента статей

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (91)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]