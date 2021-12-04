На Одессчине мужчина зарезал односельчанина и спрятал тело в диван

Убийство было совершено еще 29 ноября, а заявитель обнаружил тело спустя три дня. Полицейские задержали злоумышленника.

В Ивановской ОТГ (Одесская область) мужчина убил односельчанина, а тело спрятал в диван. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

К правоохранителям в пятницу, 3 декабря, обратился мужчина, который заявил о найденном в диване трупе.

Как выяснилось, убийство было совершено еще 29 ноября, а заявитель обнаружил тело спустя три дня.

Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Березовского района области.

"Установлено, что при совместном употреблении алкоголя потерпевший словесно обидел приятеля, из-за чего тот ударил мужчину ножом в грудь. От полученных ран он умер на месте. Чтобы скрыть следы своего преступления, злоумышленник спрятал убитого односельчанина в диван и скрылся", - говорится в сообщении.

Пот факту умышленного убийства открыто уголовное производство (ч. 1. ст. 115 УКУ). Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об объявлении ему подозрения. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.