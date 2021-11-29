Медики предупредили об опасности бесконтрольного употребления пищевых добавок

Лучше наладить правильное и разнообразное питание.

Посты инфлюенсеров в соцсетях, которые с самого утра глотают витамины и добавки для здоровья и цветущего вида, многих вдохновляют заказать БАДы и себе, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Евгения Хелс в Instagram предупредила, что самое безобидное, что может случиться от бесконтрольного приема добавок - они не сработают. Но иногда они могут нанести серьезный вред здоровью.

«А может, хватит пить бесконтрольно БАДы? У меня накипело! Когда я вижу схемы препаратов, выставленные на общее усмотрение, то меня берет в дрожь».

«Зная и постигая каждый день нюансы биохимии, когда я вижу, как это работает, то все больше нюансов появляется в назначениях. И потом: разочарование, что БАДы не сработали? А может, их не правильно пили!».

Какой вред может быть от приема БАДов: яркие примеры

1. Прием лецитина - в этот момент может активно пойти желчь и раздражать слизистые, если они не готовы, из-за чего человек будет чувствовать спазмы, боль и жжение. Хотя с другой стороны, лецитин восстанавливает клетки и эпителий.

2. Прием таурина, NAC, чеснока, MSM и других серных БАД при нарушении обмена серы, может еще больше нарушить детоксикацию печени.

3. Прием всеми любимой расторопши, женьшеня, со пальметто, эхинацеи, высоких доз омега-3 жирных кислот, чеснока, экстракт зеленого чая, если вы являетесь жильберщиком, что очень распространено, может подавлять и без того слабый фермент, который не может вывести билирубин.

4. Прием солодки - не подходит людям с высоким кортизолом и СД 2 типа.

5. Прием л-глутамина не подойдет людям с высокой активностью повреждения нейронов, это приведет к Альцгеймеру или рассеянному склерозу.

6. Прием железа на неподготовленный организм может привести к разрастанию патогенной микрофлоры, окислительному стрессу (а как следствие, к старению и возможности онкологии).

7. Прием лецитина и л-карнитина на неподготовленный кишечник может привести к подкармливанию патогенов.

8. Некоторые пробиотики и витамины группы В повышают гистамин - результата не будет.

9. Бесконтрольный прием цинка может обрушить медь в организме.

10. Метильные группы витамина В могут разогнать детоксикацию у генетически предрасположенных людей и сделать еще хуже.

Можно продолжать очень долго, но нутрициология - тонкая наука и ее не изучают по постам или одному курсу.

Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к специалисту по питанию или врачу.