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Кулеба рассказал, что мешает Украине вступить в НАТО

  10   0 28.11.2021, 19:07 | Новости, Политика
Кулеба рассказал, что мешает Украине вступить в НАТО

Министр настаивает, что ЕС и НАТО должны предоставить четкую дорожную карту для будущего членства украинского государства в двух блоках.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что видение отдельными странами ЕС и НАТО Украины сквозь призму их отношений с Россией является главным препятствием для вступления Украины в эти союзы.

По словам Кулебы, членство Украины в ЕС и НАТО - это только вопрос времени.

"Украина - естественная часть европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что в ЕС существует определенный скепсис относительно дальнейшего расширения. И что страна должна отвечать всем Копенгагенским критериям, которых мы достигнем. Впрочем, не это главная преграда для нашего членства в ЕС", - сказал министр в интервью немецкому изданию Die Zeit, его перевод приводит пресс-служба МИД.

По его словам, главное препятствие - "то, что отдельные страны НАТО и ЕС до сих пор смотрят на Украину сквозь призму своих отношений с Россией".

"И потому мой месседж к ним прост: воспринимайте Украину по ее собственным качествам и добродетелям. Мы заслуживаем того, чтобы на Украину смотрели как на Украину. Отношения с Россией - это одно, отношения с Украиной - это другое", - отметил министр.

korrespondent.net

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