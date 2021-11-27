В Молдове в ДТП погибли шесть человек

Водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу для обгона трактор и столкнулся с автомобилем Chrysler.

В Штефан-Водском районе Молдавии шесть человек погибли в ДТП от лобового столкновения грузовика MAN и автомобиля Chrysler. Об этом сообщает полиция Молдовы.

"Шесть человек погибли в результате серьезного ДТП на трассе R-30 возле села Попяска района Штефан-Воде. ДТП произошло около 7 утра", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу для обгона трактор и столкнулся с автомобилем Chrysler.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пять пассажиров погибли на месте аварии до приезда скорой помощи.

В полиции сообщили, что среди погибших не было несовершеннолетних.