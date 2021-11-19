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І дощ, і сонце: погода на вихідні 20–21 листопада

  10   0 19.11.2021, 16:10 | Новости, Общество
І дощ, і сонце: погода на вихідні 20–21 листопада

Цей вікенд потішить і любителів прогулянок під парасолькою, і тих, хто вже нудьгує за ясними днями!

За даними Sinoptik.ua, в усіх регіонах України очікується дощова субота та сонячна неділя, при цьому обійдеться без серйозних температурних коливань.

Плануємо вихідні: прогулянки краще відкласти на неділю

У суботу нас очікує не дуже весела картина за вікном - по всій Україні пройдуть холодні листопадові дощі, особливо волого буде на сході та північному сході. У Луганській, Донецькій, Сумській та Харківській областях буде прохолодно - стовпчики термометра вдень не піднімуться вище 3-7 °С. На решті території України прогноз більш оптимістичний - у середньому 7-10 °С. Уночі плюсова температура утримається скрізь, окрім Харківської, Сумської та Донецької областей, де очікуються заморозки до -1 °С і навіть мокрий сніг.

А ось на неділю можна сміливо планувати прогулянку чи перший похід за новорічними подарунками - погода буде хоч і вітряною, але теплою для листопада і ясною. Повітря прогріється до 9-12 °С у західних областях України, на півдні та у Вінницькій області. У східних, північних областях та на Закарпатті очікується до 6-9 °С, у центральних регіонах та Києві - до 8-10 °С. Зіпсувати прогноз погоди на вихідні може лише сильний вітер (до 12 м/с), так що не забувайте вдома теплі шапки та рукавички. У недільну ніч буде без морозів - лише на сході температура впаде до 0 °С, на решті території очікується до 3-6 °С.

Погода на початку тижня

У понеділок погода продовжить тішити ясним небом без опадів та відносно високою температурою. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях - 10-12 °С. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Волині, у Рівненській та Чернігівській областях - до 4-6 °С. На решті території України прогноз погоди на понеділок обіцяє  досить комфортні 6-10 °С та мінливу хмарність.

Снігу не буде ще довго

Принаймні так підказують народні прикмети. Наші пращури вірили, що суха та ясна погода на Михайлів день (21 листопада) була початком довгого безсніжного періоду аж до дня Святого Миколая. А ось морози не забаряться - після «Михайлівських відлиг» вважалося, що земля починає «замерзати». Отже, якщо ви ще не вибрали нову термобілизну, досі носите легку куртку і не запаслися живильним кремом для рук, поспішайте - можливо, морози вже зовсім близько!

"Вечірні Вісті"

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