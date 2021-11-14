"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего тренера "Реала"

"Красные дьяволы" продолжают поиски того, кто заменит Оле Гуннара Сульшера на посту главного тренера.

Давление на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера усиливается с каждым матчем: "Юнайтед" занимает шестое место в лиге после домашнего разгрома "Ливерпулем" 0:5, а также тотального поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:2.

Никаких управленческих изменений не предвидится в ближайшее время после того, как наставник красных дьяволов, казалось бы, пережил трехматчевую отсрочку "казни", но работа Сульшера все еще висит на волоске. По сообщениям The Times, "манкунианцы" активизировали свои усилия, чтобы убедить Зинедина Зидана заменить норвежца на Олд Траффорд.

49-летний Зидан в настоящее время остается без клуба после того, как он во второй раз покинул мадридский "Реал" в конце прошлого сезона.

Послужной список француза в "Реале" впечатляет: он выиграл три Лиги чемпионов и два титула в Ла Лиге в качестве тренера за два периода своей карьеры. Однако, сообщается, что он не уверен, подойдет ли ему работа в "Юнайтед".

Но при этом "МЮ" надеется, что его отношения с Криштиану Роналду и Рафаэлем Вараном помогут убедить его в том, что Олд Траффорд - это отличное место для продолжения его карьеры.

Зидан тренировал обоих игроков, которые присоединились этим летом к "красным дьяволам", во время своего пребывания в Мадриде.

Сульшер, который первоначально присоединился к команде в качестве временного менеджера в 2018 году, так и не смог выиграть трофей в течение трех лет на Олд Траффорд.

Первоначально "Юнайтед" собирался обсудить будущее Сульшера в декабре, хотя после унизительного поражения от "Ливерпуля" его будущее вызывает постоянный поток вопросов.

Ранее сообщалось, что руководство "МЮ" составило список из четырех человек, которые могут заменить норвежца на посту тренера. В этом списке были Зинедин Зидан, Антонио Конте, Эрик тен Хаг и Брендан Роджерс.

Роджерс - фаворит, чтобы возглавить клуб, если такая возможность станет доступной, хотя есть опасения по поводу его связей с "Ливерпулем", которым он руководил с 2012 по 2015 год.

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