Кулеба и Боррель обсудили ситуацию на границе

Украинский министр призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД в воскресенье, 14 ноября.

Указано, что Кулеба рассказал главе европейской внешней дипломатии о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

"Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - говорится в сообщении.

В свою очередь Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.