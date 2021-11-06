"Реал" продлит контракт с Винисиусом

Бразилец останется в Мадриде до 2028 года.

Вингер Винисиус Жуниор в конце сезона продлит контракт с "Реалом". Об этом сообщает издание АВС.

Срок нового соглашения будет рассчитан до 2028 года. Его нынешний контракт с мадридским клубом истекает в 2024 году.

Сейчас бразилец зарабатывает 3,5 млн евро в год. По новому контракту он будет получать минимум 5,5 млн евро. Данная сумма может существенно увеличиться за счет бонусов.

Отметим, что в новом контракте Винисиуса с "Реалом" будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

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