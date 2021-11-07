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Паркер: Результат реванша Усик - Джошуа будет целиком зависеть от Энтони

  8   0 07.11.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Паркер: Результат реванша Усик - Джошуа будет целиком зависеть от Энтони

Новозеландец поделился ожиданиями от второго боя между боксерами.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мнением о победе Александра Усика над Энтони Джошуа.

Напомним, украинец выиграл единогласным решением судей и отобрал у "Эй Джея" четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе - WBA Super, WBO, IBF и IBO.

"Я не ожидал апсета. Конечно, было понятно, что у Усика есть навыки, что он способен дать бой сопернику, но, несмотря на это, его недооценили. Александр показал, что даже у маленького супертяжеловеса есть большой шанс.

Новозеландец также высказался о проведении реванша между боксерами.

"Результат реванша будет целиком зависеть от Энтони Джошуа. Насколько я знаю, сейчас он ищет тренера... Но, так или иначе, все будет зависеть от него и от того, как он подойдет к поединку", - приводит слова Паркера Pro Boxing Fans.

Напомним, реванш между Усиком и Джошуа запланирован на весну 2022 года.

Фото Getty Images

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