Названы причины изжоги и ее опасные последствия

Жжение за грудиной, поднимающееся от желудка к горлу и захватывающее весь пищевод, - так проявляется изжога, которая наверняка знакома очень многим.

Об этом сообщает medicina.ua.

Ведь время от времени с этим симптомом сталкивается практически каждый.

Чаще всего изжога возникает после еды. По тяжести выделяют три степени постоянной изжоги:

- 1-я степень - умеренная: изжога возникает раз в месяц;

- 2-я степень - средняя: изжога наблюдается раз в неделю;

- 3-я степень - тяжелая: приступы изжоги происходят ежедневно.

Изжога: причины

Изжога появляется из-за раздражения слизистой оболочки пищевода кислым содержимым желудка. Это может происходить по разным причинам. Чаще всего изжога связана с хроническим гастритом и язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, протекающими с повышенной секрецией желудочного сока и усиленной выработкой соляной кислоты. Гастроэзофагальный рефлюкс - патология, при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод, также вызывает изжогу.

Очень часто изжогой страдают беременные женщины. Дело в том, что матка, увеличиваясь, смещает желудок, и вследствие этого его содержимое время от времени попадает в пищевод. Частая рвота при токсикозе также может быть причиной изжоги.

В числе других причин, приводящих к изжоге, можно отметить также:

- нарушение двигательной активности пищевода;

- опухоли пищевода;

- патологии строения пищеварительной системы;

- спазм желчевыводящих путей;

- хирургическое удаление желудка или его части;

- длительный стресс;

- грыжу пищеводного отверстия диафрагмы;

- повреждения печени (в этом случае изжога сопровождается горечью во рту);

- повышенную чувствительность к отдельным продуктам или напиткам (кофе, шоколад, цитрусовые, жирные блюда, пряности, свежий хлеб);

- погрешности питания, увлечение жирной и острой пищей, алкоголем;

- переедание;

Изжога может также возникнуть из-за большого напряжения брюшного пресса при чрезмерных физических нагрузках, поднятии тяжестей, сильном кашле. Ее может вызвать даже сильно стягивающая верхнюю часть туловища одежда.

Жжение за грудиной может быть следствием не только изжоги, но и стенокардии. Если при этом симптоме принять нитроглицерин или валидол и жжение прекратится, значит, оно вызвано проблемами с сердечной мышцей, и обращаться в этом случае надо к кардиологу.

Изжога: последствия

Существует много препаратов, снимающих дискомфорт и жжение от изжоги, - реклама постоянно предлагает нам то или другое лекарство, обещая избавить от неприятных и болезненных ощущений. Известны также и народные рецепты борьбы с этим патологическим явлением. Но надо помнить, что изжога может быть симптомом серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта, и если их не лечить, а только убирать симптомы, то возможны тяжелые осложнения. Поэтому следует в первую очередь установить причину изжоги и бороться уже с ней.

Но есть и еще одна опасность постоянной изжоги. Если в пищевод на протяжении длительного времени попадает кислое содержимое желудка, то развивается хронический воспалительный процесс, при котором обычные эпителиальные клетки слизистой пищевода замещается другими клетками, которые в норме выстилают стенки кишечника. Такая патология называется пищеводом Барретта и считается предраковым состоянием.

Кроме того, из-за поражения слизистой оболочки в пищеводе появляются эрозии, приводящие к хроническим кровотечениям, а следовательно к анемии. Если кровопотеря очень большая, она становится опасной для жизни.

Кроме того, кислое содержимое желудка может попадать в дыхательные пути и вызывать частые респираторные инфекции и даже бронхиальную астму. Это нередко происходит с детьми и пожилыми людьми.

Еще одно последствие изжоги - невозможность нормально питаться. В тяжелых случаях человек не может есть, худеет, у него начинаются проблемы с зубами, появляется неприятный запах изо рта, возможно повреждение голосовых связок.

Что делать при изжоге?

Если приступы изжоги происходят регулярно, конечно, нужно обратиться к специалисту-гастроэнтерологу. Использовать аптечные препараты или народные средства самостоятельно можно, только если изжога возникла однократно, эпизодически, например, после тяжелой физической нагрузки. (Кстати, врачи предостерегают от применения самого, наверное, популярного домашнего средства - питьевой соды, так как имеется риск защелачивания организма и развития алкалоза.)

В противном случае необходимо пройти обследование, чтобы выявить причину изжоги и начать лечение основного заболевания. Постоянно появляющаяся изжога далеко не безобидна. Это серьезная патология, при которой требуется тщательное обследование и адекватное лечение.