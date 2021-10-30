Анчелотти определился с судьбой Азара в "Реале"

Наставник мадридского клуба не станет удерживать бельгийца.
Полузащитник "Реала" Эден Азар в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Как сообщает Marca, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти готов к уходу опытного бельгийца.
Итальянский специалист не будет препятствовать уходу Азара, если сам футболист захочет покинуть команду.
Напомним, Азар выступает за "Реал" с 2019 года. За это время он провел 52 матча в составе испанского клуба, в которых забил 5 голов.
В сезоне-2021/22 чемпионата Испании бельгиец принял участие в восьми матчах, в которых выполнил одну голевую передачу.
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