Анчелотти определился с судьбой Азара в "Реале"

Наставник мадридского клуба не станет удерживать бельгийца.

Полузащитник "Реала" Эден Азар в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Marca, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти готов к уходу опытного бельгийца.

Итальянский специалист не будет препятствовать уходу Азара, если сам футболист захочет покинуть команду.

Напомним, Азар выступает за "Реал" с 2019 года. За это время он провел 52 матча в составе испанского клуба, в которых забил 5 голов.

В сезоне-2021/22 чемпионата Испании бельгиец принял участие в восьми матчах, в которых выполнил одну голевую передачу.

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