В Италии при взрыве в доме погибли два человека

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире на третьем этаже.

В итальянском городе Пинероло в результате взрыва в жилом доме погибли два человека, сообщает Ansa.

После взрыва начался пожар. Семьи из 12 квартир эвакуировали. Предварительная причина взрыва - утечка газа.

Погибшими оказалась пожилая семейная пара - Дарио Лисдеро, который накануне происшествия отпраздновал свое 74-летие, и его супруга 84-летняя Мария Роза Фиоре. Мужчина умер в туринской больнице, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина была найдена мертвой под завалами своей квартиры на третьем, последнем этаже дома.

Еще трое раненых находятся в больнице Турина. Четвертый обратился за помощью в отделение неотложной помощи в Пинероло. Кроме того, 16 человек находятся в шоковом состоянии.

По словам мэра Пинероло Луки Сальваи, здание объявлено непригодным для проживания.