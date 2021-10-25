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Названы целебные свойства разных видов зелени

  6   0 25.10.2021, 06:11 | Новости, Общество
Названы целебные свойства разных видов зелени

Добавьте зелень в свой рацион.

В зелени содержится множество незаменимых нутриентов, она полезна для людей, склонных к повышенному артериальному давлению, а также является полезным ингредиентом для тех, кто хочет похудеть. Об этом рассказала врач Оксана Михалева, сообщает Курс.

По словам эксперта, зелень богата незаменимыми нутриентами, такими как биофлавоноиды, аскорбиновая кислота, в-каротины. Они являются хорошими источниками пищевых волокон, многих витаминов и микроэлементов (магний, калий, железо).

Шпинат

Шпинат богат фолатами (витамин В9), витаминами А и К, содержит также лютеин, сапонин и оксалаты.

«Употребление шпината снижает риск развития рака поджелудочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает функцию эндотелия сосудов и снижает артериальное давление. В шпинате высокое содержание глюкозинолатов, которые распадаются при гидролизе до биологически активных изотиоцианатов, а они играют роль в защите от канцерогенеза (развития рака)», - сказала Михалева.

Шпинат также содержит индол-3-карбинол, который влияет на метаболизм эстрогена у женщин - это может защитить организм от связанных с эстрогенами раковых заболеваний, таких как рак молочной железы и рак эндометрия.

Укроп

Укроп богат витаминами С, РР, Р, Е, В1, В2, В6, бета-каротином, фолиевой кислотой (витамин В9); минералами - калием, марганцем, медью, цинком, кальцием, фосфором и железом; биологически активными веществами - хлорофиллом, лютеином, виолексантином, а также флавоноидами, такими как кепферол и викенин, и монотерпенами - карвоном, лимоненом и анетофураном, азотистыми соединениями.

Петрушка

Петрушка, в свою очередь, содержит в большом количестве витамин К, который необходим для повышения минеральной плотности костей, профилактики атеросклероза и участвует в процессах свертывания крови. Эта зелень также содержит большое количество витамина С, необходимого для иммунитета, а также для синтеза коллагена для поддержания здоровья кожи и костей.

Витамин А, содержащийся в петрушке в большом количестве, совместно с лютеином и зеоксантином, помогают предотвратить заболевания глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна (это основные причины возрастной потери зрения). Из микроэлементов петрушка содержит медь, марганец, железо, они участвуют в кроветворении и обменных процессах. 

Кинза

Кинза богата клетчаткой, эфирными маслами, биофлавоноидами (кверцетин, кемпферол, рамнетин и апигенин), минеральными веществами (калий, кальций, марганец, железо и магний) витаминами (А, С, К и группы В). Эфирные масла кинзы содержат борнеол и линалол, которые помогают пищеварению и благотворно влияют на функцию печени.

Кинза в отличие от других видов зелени, богата кальцием, что благоприятно влияет на костную ткань.

 

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