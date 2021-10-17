Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:36

Убийца британского депутата заранее спланировал нападение

17:00

Машина "скорой" въехала в микроавтобус: В Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими

16:37

Невилл: Звезды "Манчестер Юнайтед" не пашут, как де Брюйне, Мане, Бернарду и Фирмино

16:01

В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

15:38

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

15:02

"Северный поток-2" готов к запуску, нужно только разрешение от Германии, - посол

14:30

Два дня блуждали в горах: на Афоне спасли двух украинцев

14:03

Крым побил рекорд по заражениям коронавирусом

13:31

В Харькове пять мастифов загрызли женщину

13:04

ЕС ожидает обострение на границе с Беларусью

12:32

"Барселона" нашла дешевую альтернативу Холанду в Серии А

12:05

Российский истребитель сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик

11:33

Больницам Херсонской области кислорода нужно в 2-4 раза больше, чем раньше, - ОГА

11:06

Зеленский звал меня в команду и в министры. Я отказал ему, - Комаровский

10:34

В Одессе жительница Винницы угнала эвакуатор и попала в ДТП

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Невилл: Звезды "Манчестер Юнайтед" не пашут, как де Брюйне, Мане, Бернарду и Фирмино

  3   0 17.10.2021, 16:37 | Новости, Спорт
Невилл: Звезды "Манчестер Юнайтед" не пашут, как де Брюйне, Мане, Бернарду и Фирмино

Англичанин вновь указал минусы игроков "красных дьяволов".

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о проблемах, с которыми команда столкнулась в последнее время.

"У них есть ребус - Погба и Фернандеш, еще один настоящий ребус - Роналду и Кавани, еще один - Гринвуд, Рэшфорд и Санчо. Сильные стороны этих игроков не извлечь, подолгу владея мячом. Большие футболисты способны играть по-разному, но они все-таки ближе к атаке.

Игрокам "Манчестер Юнайтед" не хватает рабочей этики Бернарду Силвы, Кевина де Брюйне и Садьо Мане. Футболисты мирового уровня, которые в каждом матче работают как настоящие псы. Я не вижу этого у звезд "МЮ". Они не пашут, как Мане, Фирмино или Бернарду. Если хороший игрок работает упорнее, чем ты, то это означает, что ты не сможешь опередить их в таблице. Все просто.

Давление на тренера и игроков будет расти. С тренером клуб не сделает ничего. Я думаю, что "МЮ" стабилен уже 10 лет. Кажется, в клубе осознают, что эти моменты придется пережить.

Они пытаются встроить Варана, Санчо и Роналду в игру, и я чувствую, что они доведут дело до конца, но сейчас клуб под большим давлением. Оно не в пути, оно уже здесь. Оно было тут и до паузы на матчи сборных, и оно никуда не уйдет. Здесь должно быть давление. Это "Манчестер Юнайтед". Они потратили состояние, и в их составе - одни из лучших игроков мира", - сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Фото Getty Images

Лента статей

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пять болевых точек Запада, на которые в ближайшее время надавит Путин

Пять болевых точек Запада, на которые в ближайшее время надавит Путин

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (451)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]