Невилл: Звезды "Манчестер Юнайтед" не пашут, как де Брюйне, Мане, Бернарду и Фирмино

Англичанин вновь указал минусы игроков "красных дьяволов".

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о проблемах, с которыми команда столкнулась в последнее время.

"У них есть ребус - Погба и Фернандеш, еще один настоящий ребус - Роналду и Кавани, еще один - Гринвуд, Рэшфорд и Санчо. Сильные стороны этих игроков не извлечь, подолгу владея мячом. Большие футболисты способны играть по-разному, но они все-таки ближе к атаке.

Игрокам "Манчестер Юнайтед" не хватает рабочей этики Бернарду Силвы, Кевина де Брюйне и Садьо Мане. Футболисты мирового уровня, которые в каждом матче работают как настоящие псы. Я не вижу этого у звезд "МЮ". Они не пашут, как Мане, Фирмино или Бернарду. Если хороший игрок работает упорнее, чем ты, то это означает, что ты не сможешь опередить их в таблице. Все просто.

Давление на тренера и игроков будет расти. С тренером клуб не сделает ничего. Я думаю, что "МЮ" стабилен уже 10 лет. Кажется, в клубе осознают, что эти моменты придется пережить.

Они пытаются встроить Варана, Санчо и Роналду в игру, и я чувствую, что они доведут дело до конца, но сейчас клуб под большим давлением. Оно не в пути, оно уже здесь. Оно было тут и до паузы на матчи сборных, и оно никуда не уйдет. Здесь должно быть давление. Это "Манчестер Юнайтед". Они потратили состояние, и в их составе - одни из лучших игроков мира", - сказал Невилл в интервью Sky Sports.

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