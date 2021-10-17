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Машина "скорой" въехала в микроавтобус: В Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими

  4   0 17.10.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
Машина "скорой" въехала в микроавтобус: В Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими

В Днепропетровской области столкнулись маршрутный междугородний микроавтобус и автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате ДТП пострадали 6 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Это произошло в поселке Подлужье Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района.

Спасатели получили сообщение о ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jamper и маршрутного междугороднего микроавтобуса Volkswagen LT-35.

Микроавтобус двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр". От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось 3 работника. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутного такси. Трех пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

У всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая, девушка 2000 года рождения от госпитализации отказалась.

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