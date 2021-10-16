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"Арсенал" определился с главной трансферной целью на лето

  14   0 16.10.2021, 21:32 | Новости, Спорт
"Арсенал" определился с главной трансферной целью на лето

Лондонский клуб планирует подписать форварда.

Лондонский "Арсенал" по окончании нынешнего сезона намерен произвести изменения в линии атаки.

Команда Микеля Артеты планирует усилиться нападающим "Эвертона" Домиником Калвертом-Льюином, который станет приоритетной трансферной целью "канониров" на лето, информирует Football London.

При этом отмечается, что "Арсенал" в статусе свободного агента покинет форвард Александр Ляказетт, у которого истекает контракт. Кроме того, из команды бесплатно может уйти Эдвард Нкетиа, соглашение с которым также рассчитано до лета 2022 года.

Отметим, что в текущем сезоне Калверт-Льюин отличился тремя забитыми мячами в трех матчах Премьер-лиги в составе "Эвертона".

Фото Getty Images

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