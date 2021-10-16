В России 16 человек погибли от отравления спиртом

Суррогатный спирт продавали в розлив на одном из рынков Екатеринбурга. Подозреваемый задержан.

В российском городе Екатеринбург 16 человек скончались в результате отравления спиртом с содержанием метанола. Об этом пишет ТАСС 16 октября.

"В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал, его уже задержали", - сказал координатор проекта правящей партии Единая Россия Народный контроль по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Он добавил, что суррогатный спирт задержанный продавал в розлив на одном из рынков Екатеринбурга.

Отметим, что тремя днями ранее стало известно, что после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 35 человек. Также сообщается о 64 пострадавших.

korrespondent.net