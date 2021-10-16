"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Лингардом

Наставник манкунианцев хочет удержать игрока в клубе.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер высказался о возможном продлении контракта с хавбеком Джесси Лингардом.

"Конечно, Джесси хорошо начал сезон. Он выходил на замену и забивал важные мячи для команды. Это было очень важно для нас. Он знает, что мы хотим продлить с ним контракт. Мы считаем его важным игроком для "Манчестер Юнайтед".

Очевидно, что он должен чаще играть. Возможно, это зависит от меня, но Джесси этого заслуживает. Но всякий раз, выбирая состав, я должен оставлять кого-то на скамейке.

Надеюсь, мы с Джесси договоримся, потому что мы очень высоко его ценим. Это топ-игрок и прекрасный человек. Здорово, что он с нами", - сказал Сульшер в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что действующее соглашение Лингарда с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2022 года.

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