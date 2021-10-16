В Индонезии утонули 11 школьников

Около 150 учащихся одной из местных школ проводили мероприятие у реки. По неосторожности 21 ребенок начал тонуть.

В индонезийской провинции Западная Ява утонули 11 школьников. Об этом в субботу, 16 октября, сообщает Синьхуа со ссылкой на официального представителя поисково-спасательной службы региона Сени Вуландари.

По ее словам, в пятницу около 150 учащихся одной из местных школ проводили мероприятие у реки. По неосторожности 21 ребенок начал тонуть.

Позднее спасатели обнаружили тела 11 погибших. Остальных детей удалось спасти, но двое из них пострадали и были доставлены в больницу.

Как заявила Вуландари, соответствующие органы расследуют причины инцидента и устанавливают, есть ли пропавшие без вести.