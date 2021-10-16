Зеленский предлагает ужесточить наказание за контрабанду до 20 лет тюрьмы, - Данилов (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить наказание за контрабанду. Он предлагает отправлять контрабандистов в тюрьму на срок до 20 лет.

Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Настолько сложная система, которая на сегодня построена. С ней сложно бороться, они там все друг друга знают, они там годами. Как только мы кого-то взяли за хвост, у него отрастает новый", - заявил он.

По словам Данилова, президент поручил на законодательном уровне "сделать так, чтобы эти люди отправлялись в тюрьму. Более того, он (президент - ред.) говорит, что надо 20 лет за это давать".