Французький клуб вилетів з Кубка країни через те, що приїхав не в те місто

Футболісти Тарба запізнилися на 50 хвилин (Фото: DR)

Футбольний клуб Тарб із четвертого дивізіону Франції через курйозну причину отримав технічну поразку на стадії четвертого раунду Кубка країни.

Про це повідомляє Centre Presse Aneyron, інформує НВ.

Поєдинок повинен був відбутися на виїзді у місті Вабр-Л'Аббе (Vabres-L'Abbaye) проти місцевої команди.

Водій автобусу вказав місце призначення в навігаторі, однак у ситуацію втрутився тренер команди, який заявив, що знає коротшу дорогу.

Однак замість Vabres-L'Abbaye вказав у навігаторі Vabre і команда приїхала в місто, яке розташоване за 87 км від того, де повинен був пройти матч.

Коли помилка була виявлена, водій взяв правильний курс, щоправда, і тут не обійшлося без курйозів.

По дорозі вони наткнулися на велосипедну гонку, яка їх затримала, потім на заваді стали припарковані машини, а під кінець автобус не зміг проїхати через міст, оскільки той був занадто вузький.

Футболісти переодягнулися в автобусі та пробігли кілометр до стадіону, однак запізнилися на 50 хвилин.

Клуб отримав технічну поразку і вилетів з Кубка Франції, оскільки регламент дозволяє запізнення не більше, ніж на 15 хвилин.