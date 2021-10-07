Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:01

Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника президента в Раді. ДОКУМЕНТ

09:00

Французький клуб вилетів з Кубка країни через те, що приїхав не в те місто

08:01

Handelsblatt: Путин – победитель взрыва цен на энергию. Европа должна наконец стать независимой

07:05

У черзі на вихід з ЄС: хто агітує за "розлучення" своїх країн з Брюсселем

23:58

Отставка Разумкова – месть за скандал с законом об олигархах, – Atlantic Council

22:59

Цена газа в Европе приблизилась к $2000 за тысячу кубов

20:00

Тайная семья, личные капиталы и криминальная деятельность Путина: о чем умолчал в своем интервью миллиардер Пугачев

18:41

"Йдіть краще... реформуйтеся". Політолог пояснив, чому членство України в ЄС та НАТО відкладається на десятиліття

18:00

Екзопланета з дощами з заліза виявилася ще більш незвичайною, ніж вважалося

17:07

Когда "понты дороже денег": зачем Россия отправила на МКС "киноэкипаж"

16:03

"Довкола нереально багато добрих людей". Вдова забитого до смерті копа з Чернігова записала щемливе звернення. ВІДЕО

15:02

Демократи стурбовані падінням рейтингів схвалення Байдена — The Washington Post

14:10

7 жовтня пройде всеукраїнська акція протесту проти антисоціальних законодавчих ініціатив влади

14:02

Фурса: Становится ясно, почему глава правления "Укрэксимбанка" вел себя так, словно ему выдали пояс шахида. Все это, чтобы никто не узнал страшную тайну

13:06

Жена Саакашвили отреагировала на его роман со "слугой народа": Это было для меня неожиданностью

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Французький клуб вилетів з Кубка країни через те, що приїхав не в те місто

  9   0 07.10.2021, 09:00 | Новости, Спорт
Французький клуб вилетів з Кубка країни через те, що приїхав не в те місто

Футболісти Тарба запізнилися на 50 хвилин (Фото: DR)

Футбольний клуб Тарб із четвертого дивізіону Франції через курйозну причину отримав технічну поразку на стадії четвертого раунду Кубка країни.

Про це повідомляє Centre Presse Aneyron, інформує НВ.

Поєдинок повинен був відбутися на виїзді у місті Вабр-Л'Аббе (Vabres-L'Abbaye) проти місцевої команди.

Водій автобусу вказав місце призначення в навігаторі, однак у ситуацію втрутився тренер команди, який заявив, що знає коротшу дорогу.

Однак замість Vabres-L'Abbaye вказав у навігаторі Vabre і команда приїхала в місто, яке розташоване за 87 км від того, де повинен був пройти матч.

Коли помилка була виявлена, водій взяв правильний курс, щоправда, і тут не обійшлося без курйозів.

По дорозі вони наткнулися на велосипедну гонку, яка їх затримала, потім на заваді стали припарковані машини, а під кінець автобус не зміг проїхати через міст, оскільки той був занадто вузький.

Футболісти переодягнулися в автобусі та пробігли кілометр до стадіону, однак запізнилися на 50 хвилин.

Клуб отримав технічну поразку і вилетів з Кубка Франції, оскільки регламент дозволяє запізнення не більше, ніж на 15 хвилин.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (159)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]