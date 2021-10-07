Handelsblatt: Путин – победитель взрыва цен на энергию. Европа должна наконец стать независимой

Высокие цены на энергоносители выгодны прежде всего Кремлю. При создании будущих энергетических систем Европа должна извлечь из этого уроки — и искать других партнеров.

Об этом пишет немецкое деловое издание Handelsblatt, информирует UAINFO.org.

Слишком часто картель стран-экспортеров нефти, ОПЕК, уже объявляли мертвым. По крайней мере, так же часто, как предсказывали максимальный за всю историю уровень добычи нефти («пик нефти»). Ни то, ни другое до сих пор не произошло. Наоборот: ОПЕК остается боеспособной и рада росту цен на нефть.

В начале пандемии коронавируса казалось, что у ОПЕК и всех других нефтедобывающих стран большие проблемы — цена на нефть резко упала из-за нарушенных цепочек поставок, простаивающих заводов и сотрудников, работающих на «удаленке».

Но затем ОПЕК объединилась с Россией, Казахстаном и другими странами, которые добывают нефть, но не являются членами картеля, и образовала группу ОПЕК+ — и с тех пор они вместе повышают цены.

ОПЕК+ — это исторический союз двух заклятых врагов: России и Саудовской Аравии. Кремль помогает крупнейшему в мире производителю нефти сбалансировать цены и добычу. Это не позволяет крупным производителям просто наращивать производство в одиночку, что привело бы к новой гонке на рынках сбыта и выходу цен из-под контроля.

Однако Россия больше выигрывает от нынешнего сильного роста цен и стабилизации благодаря соглашению ОПЕК+: московские компании, такие как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и «Сургутнефтегаз», входят не только в число ведущих мировых производителей нефти.

Являясь крупнейшим в мире экспортером природного газа и крупным производителем угля, Россия также получает выгоду от ценового бума на мировых энергетических рынках и расширяет свое влияние с помощью спорного балтийского газопровода «Северный поток-2».

В финансовом смысле Москва в настоящее время совершенно неуязвима, несмотря на все санкции, введенные из-за аннексии украинского полуострова Крым и военного вмешательства на востоке Украины.

600 млрд долларов валютных резервов, хорошо наполненный фонд национального благосостояния и ожидаемый в настоящее время профицит бюджета укрепляют позиции Путина. Он может спокойно оплачивать свою экспансионистскую политику, модернизацию своей армии и расширение российского репрессивного аппарата.

Прежде всего, денежные переводы из Европы, которая сильно зависит от российской нефти, газа и угля, укрепляют путинскую систему — что, в сущности, является нежелательным эффектом, ведь официально ЕС ведет в отношении Кремля санкционный курс. Однако в настоящее время это не изменить. Альтернативы нефти и газу из России нет.

Но европейским политикам и компаниям следует извлечь из сложившейся ситуации один урок: в постнефтяную эпоху зависимость от России нужно будет срочно уменьшать.

Конкретно для нынешних планов водородной стратегии это означает, что Германия и ЕС должны способствовать развитию возобновляемых источников энергии и производству водорода в других странах: на Украине, в Северной Африке и других соседних странах старого континента.

Потому что это сотрудничество укрепляет и стабилизирует европейское соседство. Это весьма целесообразно в долгосрочной перспективе, как в политическом, так и в экономическом плане, но прежде всего по соображениям защиты климата.

Ведь Россия хочет продвигать на рынок водород из природного газа и ядерной энергии, в случае необходимости еще и гораздо более дешевый, чтобы убрать с дороги таких конкурентов, как Украина или Марокко. Но Европа должна противостоять этим соблазнам любой ценой — прежде всего, из-за защиты климата.