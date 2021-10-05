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Кубинські бейсболісти втекли під час турніру в Мексиці

  9   0 05.10.2021, 10:10 | Новости, Спорт
Кубинські бейсболісти втекли під час турніру в Мексиці

Дев'ять кубинських бейсболістів втекли під час турніру в Мексиці

Щонайменше дев'ять кубинських бейсболістів втекли під час турніру в Мексиці, повідомляє BBC. За словами офіційних осіб, це одна з найбільш масових втеч спортсменів з Куби за багато років.

Офіційні особи країни назвали "мерзенними" дії гравців під час молодіжного Кубку світу, як повідомляють державні ЗМІ. Усі інші учасники команди, яка спочатку складалася з 24 осіб, повернуться на батьківщину в понеділок, інформує  Фокус.

Історія втеч кубинських спортсменів почалася давно. Бейсболісти часто втікають під час змагань, щоб підписати контракти з клубами професійної бейсбольної ліги MLB. Усе через напружені відносини між країнами. 

У заяві Кубинського національного інституту спорту, на яку посилається Associated Press, не називаються імен гравців, які залишилися в Мексиці. Однак, бейсбольний журналіст Френсіс Ромеро повідомляє, що в Кубу вирішили не повертатися 12 осіб.

У 2018 році Дональд Трамп розірвав угоду, що дозволяла деяким кубинським бейсболістам підписувати контракти з клубами MLB. Так, колишній президент США мав намір підштовхнути комуністичний уряд Куби до реформ. Ця угода дозволяла спортсменам не ховатися і не виїжджати з Куби нелегально. 

На початку року під час матчу-відбору на Олімпіаду у Флориді 22-річний Сезар Прієто, одна із зірок бейсболу, теж не повернувся в розташування своєї збірної.

Нерідко після великих міжнародних змагань на Кубу не повертаються футболісти і балетні танцівники.

Острівна держава переживає економічну кризу, викликану американськими санкціями і пандемією. Місцевому населенню не вистачає продовольства і медикаментів. 

 

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