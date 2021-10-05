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Победы Саакашвили в прошлом: пора найти себе хорошую работу

  7   0 05.10.2021, 11:02 | Новости, Политика
Победы Саакашвили в прошлом: пора найти себе хорошую работу

Без обид. Саакашвили все больше напоминает мне сильно зависимого игрока казино.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.

Все его победы давно в прошлом. Удача от него отвернулась, а все попытки отыграться заканчиваются одинаково плохо.

Изредка, выигрывая по мелочи, он громко хвастается перед окружающими будто сорвал Джекпот, зато проигрывая по крупному - он всегда винит в своих бедах других.

Вот и сейчас. Он хаотично мечется меж двух столов рулетки, пытаясь распихать свои фишки одновременно по всем полям. 

- 10 на красное, 10 на чёрное. 10 на четные, 10 на не четные. Ещё вот на большой блаинд, малый блаинд и орфолайн. Ещё по 10 на первую вторую и третью дюжину.

- ставки окончены, ставок больше нет.

- стойте, я ещё хотел на зеро.

- ставок больше нет.

- готовьтесь, я сейчас крупно выиграю.

Все замерли. 

Новички в восхищении.

Большинство же, уже давно не обращают на перфоманс этого чудака никакого внимания.

Тут же он перебегает на соседний стол, где ему когда-то улыбнулась удача и пытается повторить все тоже самое здесь.

Там шарик уже упал на зеро и все его ставки не сыграли. Здесь, спин ещё крутится, и ВДРУГ он расталкивая локтями других игроков лихорадочно начинает передвигать всё на зеро.

- All in. Все на ЗЕРО!

- вы уверены!

- Да, иду ва-банк. Вам конец. Через минуту я разорву ваше Казино в клочья. Я уже победил. Сейчас шарик упадёт и вы это увидите.

- 11 чёрное.

- Бл*ди. Это обман. Этого не может быть.

Светает.

Начинается новый день, ему бы остановиться и поехать спать, но нет - он продолжает безуспешную и давно бессмысленную игру. 

И так уже много лет. Каждый божий день и ночь. Годы идут. Крупье меняются. Игроки вокруг приходят и уходят. Столы живут своей размеренного жизнью. И только он один. Все мечется меж этих двух рулеток и все никак не может победить.

Смотрю его ленту в ФБ. Один пост для украинцев, второй для грузинов. Один на украинском, второй на грузинском. Один чтобы помнили здесь, второй чтобы не забывали там.

Везде. Блеф, бутафория, несбыточные обещания и такие же несбывшихся надежды.

Тут он безуспешно пытается уже который год что-то реформировать. Там он уже десяток лет пытается вернуться к власти.

Много шума. Много какой-то суеты. И везде одинаковый результат. Точнее его отсутствие.

Почти каждый год, я приезжаю на отдых в Грузию. Этой весной я тоже был там и много говорил с местными.

Есть те, кто хорошо к нему относится, есть те, кто плохо. Но всех их объединяет одно - они его больше не хотят.

Столько уже лет прошло, а все равно люди его не хотят. Что тут ещё скажешь. Мне кажется.

Пора перестать играть, перестать идти ва-банк и ставить на зеро, перестать пытаться переворачивать столы и шатать Казино ...

Надо просто найти себе нормальную работу.

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Алексей ДАВИДЕНКО

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