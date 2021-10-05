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Последний шанс Разумкова

  17   0 05.10.2021, 08:59 | Новости, Политика
Последний шанс Разумкова

Для того чтобы остаться на своем посту спикера Верховной Рады Разумков должен публично попросить прощения у жестокого и скандального Арахимии, куратора монобольшинства фракции "Слуг народа" и "директора парламента", за нанесенные ему морально-политические обиды и излишнюю гордыню. А также демонстративно покаяться в легкомыслии и политических ошибках перед "Партией" и лично Президентом Украины Зеленским.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org

Процедуру покаяния Разумкова перед Зеленским будет продюсировать лично глава Офиса президента Ермак и она должна транслироваться всеми олигархическими СМИ. Вот, только после этого, раскаявшийся Разумков может рассчитывать на прощение и свое новое назначение на любой другой пост, без права несанкционированных выступлений или заявлений в СМИ. 

Тем самым, президент Зеленский покажет, что в борьбе за свою власть, а также светлое будущее Украины он не видит большой разницы между прошлыми врагами (Порошенко и Медведчук) и бывшими соратникам, и друзьями (Богдан, Кличко, Разумков, Венедиктова, Гончарук, Шмыгаль). А если секретарь СНБО Данилов еще раз попробует сопротивляться воле и мудрости Ермака или будет хитрить с Реестром олигархов, то его тоже постигнет судьба Разумкова.

Президент Украины Зеленский покажет, что он жесток, суров к своим политическим врагам , но терпелив и добр к украинскому народу, которому "надо только немного потерпеть".

Если же Голова Верховной Рады Разумков будет сопротивляться и прятаться за Регламент или Закон, или будет апеллировать к политической справедливости и общественности, то, в этом случае, у него заберут все его "ломбарды", а обыск СБУ-МВД неожиданно "обнаружит" у него дома немного денег, наркотики, порнографию, гантели, виски, российские песни и танцы, а также подарки олигархов и неизвестных лиц. 

Пропрезидентские СМИ начнут нам рассказывать, на примере судьбы Разумкова, как гнусно меняется человек, который случайно получил большую власть от Вождя «слуг народа»-президента Украины Зеленского и Друга Вождя «слуг народа»-Ермака, и почувствовал себя независимым.

Кара должна быть неизбежной, чтобы другим "слугам народа" не хотелось бунтовать или сомневаться в власти Зеленского. Как говорили в старину, первые политические советники власти: "пусть ненавидят, лишь бы боялись". Проблема только в том, что в украинском обществе быстро формируется не страх, а презрительное отношение в "слугам народа". 

Виктор НЕБОЖЕНКО

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