Начо: У "Реала" плохая неделя

Испанец намерен провести работу над ошибками.

Центрбек Реала Начо Фернандес высказался о матче 8-го тура Ла Лиги против Эспаньола (1:2).

"Только мы начали хорошо играть, как я совершил ошибку, и мы пропустили второй гол.

Нам не было комфортно на поле. Они часто пользовались нашими ошибками, нам надо лучше играть в обороне.

У команды есть потери, но это не оправдание. Состав у нас хороший. Мы должны играть лучше, чем в последних трех матчах.

У нас плохая неделя, и нам нужно все обдумать за время паузы на матчи сборных. Сейчас лишь начало сезона, у нас отличная команда, и с возвращением игроков мы сможем показывать максимум", - сказал Начо в интервью Marca.

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