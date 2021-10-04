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В США тестируют обновленный Lincoln Corsair

  11   0 04.10.2021, 05:12 | Новости, Авто
В США тестируют обновленный Lincoln Corsair

В США фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный кроссовер Lincoln Corsair. Его продажи начнутся в ближайшие месяцы.

Lincoln Corsair дебютировал в 2019 году, заменив в люксовой линейке Lincoln модель MKC. Кроссовер получился удачным, что отразилось на его продажах.

Судя по шпионским фотографиям, обновленный Corsair получит новую решетку радиатора, новый бампер и рестайлинговые фары. В целом изменения в дизайне будут небольшие. Так, например, решетка радиатора не сильно отличается от той, которая есть у модели текущего года выпуска. Ожидалось, что она будет выполнена в таком же стиле, как у Navigator 2022 модельного года.

Произойдут ли какие-нибудь изменения в линейке двигателей - пока не известно. Сейчас у этого кроссовера есть три варианта силовой установки. Базовым является четырехцилиндровый 2,0 л двигатель с турбонаддувом.

Ранее сообщалось, что в 2026 году начнутся продажи Lincoln Corsair с электрической силовой установкой. Lincoln выпустит свой первый электромобиль в 2022 году, а к 2030 году будет электрифицирована вся его модельная линейка.

autonews.ua

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