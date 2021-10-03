Модрич намерен продлить контракт с "Реалом"

Хорватский ветеран хочет остаться в Мадриде.

Полузащитник "Реала" Лука Модрич заинтересован в продолжении сотрудничества с мадридским клубом.

Действующее соглашение игрока со "сливочными" рассчитано до лета 2022 года, и 36-летний ветеран уже сейчас готов обсудить продление контракта. Руководство Королевского клуба в свою очередь также открыто к переговорам, сообщает Marca.

Напомним, что Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридцев он дважды становился чемпионом и выиграл четыре Лиги чемпионов.

В текущем сезоне хорватский хавбек провел за "Реал" во всех турнирах шесть матчей, в которых сделал один голевой пас.

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